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بعد قصة حب .. زفاف بشرى على نجل الفنان محمود حميدة

الفنانة بشرى
الفنانة بشرى




 

الخميس، 01-08-2024 12:23 م

 الوكيل الإخباري - تحتفل الفنانة المصرية بشرى، يوم الأربعاء، بزفافها على خالد حميدة، نجل الفنان محمود حميدة، في حفل عائلي بمنطقة الساحل الشمالي بمصر.


وحاولت بشرى التكتم على خبر زواجها، حرصاً على أن يقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين، وبعض النجوم الذين تربطها بهم صداقة قوية.

 

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