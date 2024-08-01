بعد قصة حب .. زفاف بشرى على نجل الفنان محمود حميدة

وحاولت بشرى التكتم على خبر زواجها، حرصاً على أن يقتصر الحضور على الأهل والأصدقاء المقربين، وبعض النجوم الذين تربطها بهم صداقة قوية.
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