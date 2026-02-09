الإثنين 2026-02-09 11:05 ص

بعد معاناة طويلة مع المرض.. وفاة فنان مصري كبير

تعبيرية
تعبيرية
 
الإثنين، 09-02-2026 10:04 ص

الوكيل الإخباري-   توفي  الفنان المصري، عبد الجواد متولي، عن عمر يناهز 87 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

وكشف مصدر مقرب من أسرة الفنان أنه كان يعاني من بعض الأمراض المزمنة منذ فترة طويلة، منها السكري والضغط وبعض أمراض الشيخوخة.

كما أضاف المصدر أن متولي ابتعد عن الساحة الفنية منذ فترة بسبب حالته الصحية، وكان يقيم مع أفراد عائلته الذين تولوا رعايته طوال فترة مرضه.

كذلك أوضح أن المرض اشتد على الفنان خلال الفترة الماضية، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج أكثر من مرة، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة .

 


