بعد منشور زينة المثير للجدل.. هل تزوج أحمد عز من مديرة أعماله؟

الأربعاء، 28-01-2026 11:51 ص
الوكيل الإخباري-   أثارت الفنانة المصرية زينة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن ألمحت في منشور لها على "إنستغرام" إلى زواج طليقها الفنان أحمد عز من مديرة أعماله، دون أي إعلان رسمي من الأخير، ما أثار تساؤلات متابعيها حول صحة هذه الأنباء.اضافة اعلان


وفي منشورها عبر خاصية "الستوري"، استخدمت زينة نغمات أغنية بوسي الشهيرة "آه يا دنيا"، وعلّقت ساخرة:
"باركوا لأبو الولاد.. اتجوز المساعدة بتاعته.. كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب.. خطة في منتهى الذكاء.. ونسمع مع بعض آه يا دنيا".

وسريعًا، تفاعل الجمهور مع المنشور، بينما التزم أحمد عز الصمت في البداية ولم يعلّق على ما نشرته زينة. وقد سبق أن طالبت زينة بعدم التدخل في حياتهما الشخصية بعد الانفصال، مؤكدة: "كل واحد حر في حياته".

لكن صمت أحمد عز لم يدم طويلًا، إذ خرج مؤخرًا في تصريحات صحفية نافيًا أي علاقة زواج من مديرة أعماله، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، فيما دافع جمهوره عنه وطلبوا من زينة احترام خصوصية حياته.
 
 


ن

ن

