بعد منشور زينة المثير للجدل.. هل تزوج أحمد عز من مديرة أعماله؟

وفي منشورها عبر خاصية "الستوري"، استخدمت زينة نغمات أغنية بوسي الشهيرة "آه يا دنيا"، وعلّقت ساخرة:
"باركوا لأبو الولاد.. اتجوز المساعدة بتاعته.. كده هتشتغل بضمير أكتر، وكمان وفر المرتب.. خطة في منتهى الذكاء.. ونسمع مع بعض آه يا دنيا".
وسريعًا، تفاعل الجمهور مع المنشور، بينما التزم أحمد عز الصمت في البداية ولم يعلّق على ما نشرته زينة. وقد سبق أن طالبت زينة بعدم التدخل في حياتهما الشخصية بعد الانفصال، مؤكدة: "كل واحد حر في حياته".
لكن صمت أحمد عز لم يدم طويلًا، إذ خرج مؤخرًا في تصريحات صحفية نافيًا أي علاقة زواج من مديرة أعماله، مؤكدًا أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة، فيما دافع جمهوره عنه وطلبوا من زينة احترام خصوصية حياته.
