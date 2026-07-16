بعد 16 عامًا من الغياب.. نجم "أبو علي" يكشف معاناته المادية - صورة

وقال عصام في فيديو عبر "تيك توك" إنه لا يمتلك مصدر دخل ثابت، وإنه اضطر للعمل في مجال المعمار لتغطية مصاريفه، رغم بدايته الفنية منذ طفولته.
وأوضح أنه حاول التواصل مع عدد من الفنانين الذين شاركوه بداياته، من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد سعد، بحثًا عن فرصة للعودة إلى التمثيل، مؤكدًا أنه لا يطلب المال بل فرصة عمل تعيده إلى الوسط الفني.
-
أخبار متعلقة
-
فيديو يجمع هيفاء وهبي والشامي قبل حفلهما في بيروت
-
بعد أيام فقط على الانفصال إعلامية شهيرة تفاجئ الجميع بعودتها إلى زوجها - صورة
-
شيرين عبد الوهاب تدخل موسوعة غينيس برقم قياسي جديد - صورة
-
بعد مناشدتها.. غادة عبد الرازق تمنح ناني سعد الدين فرصة في رمضان 2027
-
أحمد الفيشاوي يحتفي بتكريم والده الراحل فاروق الفيشاوي برسالة مؤثرة - فيديو
-
تامر حسني يدرس العودة إلى الدراما في رمضان 2027
-
فضل شاكر يستعد للانتقال إلى قطر بعد رفع منع السفر عنه
-
الكشف عن أول إعلان لفيلم The Batman 2 - فيديو