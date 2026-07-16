بعد 16 عامًا من الغياب.. نجم "أبو علي" يكشف معاناته المادية - صورة

الوكيل الإخباري- عاد الفنان المصري طارق عصام، بطل مشهد "أنا اللي أكلت الجبنة" الشهير في فيلم "أبو علي" بطولة كريم عبد العزيز، إلى الظهور بعد غياب 16 عامًا، كاشفًا عن معاناته من أزمة مادية بسبب قلة فرص العمل.



وقال عصام في فيديو عبر "تيك توك" إنه لا يمتلك مصدر دخل ثابت، وإنه اضطر للعمل في مجال المعمار لتغطية مصاريفه، رغم بدايته الفنية منذ طفولته.



وأوضح أنه حاول التواصل مع عدد من الفنانين الذين شاركوه بداياته، من بينهم كريم عبد العزيز ومحمد سعد، بحثًا عن فرصة للعودة إلى التمثيل، مؤكدًا أنه لا يطلب المال بل فرصة عمل تعيده إلى الوسط الفني.

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