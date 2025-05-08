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بعد 21 يوما من وفاته.. تحديد موعد دفن الإعلامي عطري صبحي

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صبحي عطري
 
الخميس، 08-05-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-  أعلنت عائلة الإعلامي السوري صبحي عطري أن مراسم دفنه ستُقام في دبي يوم الجمعة 9 مايو عقب صلاة الجمعة ، على أن يُخصص يومي 9 و10 مايو لتلقي العزاء.

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وتوفي عطري يوم 18 أبريل في العاصمة الألمانية برلين عن عمر ناهز 48 عامًا إثر ذبحة صدرية، وسط حديث مقربين عنه عن ضغوط نفسية كبيرة عاشها في أيامه الأخيرة.


الراحل من مواليد حلب 1977، وانتقل إلى الإعلام بعد دراسة الأعمال الإدارية وتلقيه تدريبات متخصصة، وعمل لسنوات في مؤسسات إعلامية بالإمارات.

 

روسيا اليوم 

 

 
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