بعد 21 يوما من وفاته.. تحديد موعد دفن الإعلامي عطري صبحي

وتوفي عطري يوم 18 أبريل في العاصمة الألمانية برلين عن عمر ناهز 48 عامًا إثر ذبحة صدرية، وسط حديث مقربين عنه عن ضغوط نفسية كبيرة عاشها في أيامه الأخيرة.
الراحل من مواليد حلب 1977، وانتقل إلى الإعلام بعد دراسة الأعمال الإدارية وتلقيه تدريبات متخصصة، وعمل لسنوات في مؤسسات إعلامية بالإمارات.
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