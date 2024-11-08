بعد 50 عاماً.. خطيبة عادل إمام الأولى تكشف أسراراً

وقالت مديحة حمدي (83 عامًا) في تصريحات تلفزيونية إنها ارتبطت بالزعيم قبل أكثر من 50 عامًا، حين كانا في بداياتهما الفنية، مضيفةً: "تمت الخطبة خلال فترة أولى بطولاته الفنية، لكننا لم نستمر سويًا، وفسخنا الخطبة بشكل سريع".
وأكدت الفنانة الشهيرة أن ما حدث "قدر ومكتوب"، وأن علاقتهما ظلّت جيدة منذ ذلك الحين، لأن إنهاء الخطبة تم بكل ود واحترام، قائلةً: "الفنان عادل إمام زعيمنا كلنا في الفن، ودائمًا ما يحرص على صلة الرحم وهذا هو سبب كرم الله عز وجل له".
في السياق ذاته، نفت مديحة حمدي أن يكون سبب فسخ الخطبة هو نجوميتهما الكبيرة آنذاك، أو رغبة كل منهما في تحقيق ذاته بشكل أكبر من الآخر، مؤكدةً أن ما كان يجمعهما هو الود والتعاون المتبادل.
وأضافت أنها تشعر بالسعادة عند مشاهدة المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، وتتابع نجاحاتهما المتزايدة، كما أنها تكنّ كل الحب والاحترام لزوجته هالة الشلقاني، موضحةً أن عادل إمام نضج بشكل أكبر وأصبح أكثر شهرة ونال "حب الناس أكثر" بفضل زوجته.
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