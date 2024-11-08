 
الجمعة 2024-11-08 09:15 م
 

بعد 50 عاماً.. خطيبة عادل إمام الأولى تكشف أسراراً

عادل امام
عادل امام
الجمعة، 08-11-2024 07:43 م

الوكيل الإخباري-   كشفت الفنانة المصرية مديحة حمدي تفاصيل خطبتها لنجم الكوميديا عادل إمام في بداية مشواره نحو النجومية والبطولة، والتي لم تستمر طويلاً، وسرعان ما انفصلا بعدها.

اضافة اعلان


وقالت مديحة حمدي (83 عامًا) في تصريحات تلفزيونية إنها ارتبطت بالزعيم قبل أكثر من 50 عامًا، حين كانا في بداياتهما الفنية، مضيفةً: "تمت الخطبة خلال فترة أولى بطولاته الفنية، لكننا لم نستمر سويًا، وفسخنا الخطبة بشكل سريع".


وأكدت الفنانة الشهيرة أن ما حدث "قدر ومكتوب"، وأن علاقتهما ظلّت جيدة منذ ذلك الحين، لأن إنهاء الخطبة تم بكل ود واحترام، قائلةً: "الفنان عادل إمام زعيمنا كلنا في الفن، ودائمًا ما يحرص على صلة الرحم وهذا هو سبب كرم الله عز وجل له".


في السياق ذاته، نفت مديحة حمدي أن يكون سبب فسخ الخطبة هو نجوميتهما الكبيرة آنذاك، أو رغبة كل منهما في تحقيق ذاته بشكل أكبر من الآخر، مؤكدةً أن ما كان يجمعهما هو الود والتعاون المتبادل.


وأضافت أنها تشعر بالسعادة عند مشاهدة المخرج رامي إمام والفنان محمد إمام، وتتابع نجاحاتهما المتزايدة، كما أنها تكنّ كل الحب والاحترام لزوجته هالة الشلقاني، موضحةً أن عادل إمام نضج بشكل أكبر وأصبح أكثر شهرة ونال "حب الناس أكثر" بفضل زوجته.

 

 24

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

عربي ودولي قبل تنصيب ترامب.. هذا ما سيحدث من الآن حتى 20 يناير 2025

تعبيرية

اقتصاد محلي ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان في أسبوع

تعبيرية

أخبار محلية مديرية ثقافة الزرقاء: افتتاح أكبر جدارية الاثنين المقبل

تعبيرية

عربي ودولي لبنان: اليونيفيل تعلن عن اعتداء إسرائيلي جديد على مراكزها

عادل امام

فن ومشاهير بعد 50 عاماً.. خطيبة عادل إمام الأولى تكشف أسراراً

نتنياهو

عربي ودولي رئيس وزارء الاحتلال يصدر توجيهات للموساد

الدكتور اسامة عبيدات

أخبار محلية رحيل الدكتور اسامة عبيدات يترك حزناً واسعاً

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية وزارة الطاقة: جهود وطنية للتنقيب عن النفط والغاز



 


الأكثر مشاهدة