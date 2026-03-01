بعمر 96 عامًا… وفاة فنانة معتزلة -صور

الأحد 2026-03-01 03:20 م

الوكيل الإخباري-   رحلت الفنانة المعتزلة كيتي فوتساكي، نجمة أفلام الكوميديا في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، عن عمر ناهز 96 عامًا في منزلها بالعاصمة اليونانية أثينا.

وأعلن الطبيب والكاتب اليوناني مانوليس تاسولاس، الصديق المقرّب منها، خبر الوفاة يوم الجمعة، مشيرًا إلى أنها عاشت حياة طويلة حافلة بالعطاء الفني، حيث عُدّت من أبرز نجمات السينما المصرية في تلك الحقبة.

واشتهرت كيتي ببطولتها أمام إسماعيل ياسين في فيلم عفريتة إسماعيل ياسين، الذي دارت أحداثه حول راقصة تُحاك ضدها مؤامرة من مديرها بهدف قتلها للحصول على مبلغ التأمين على حياتها لسداد ديونه، وبعد مقتلها تظل روحها موجودة وتختار إسماعيل لمساعدتها في كشف القاتل، ما يوقعه في سلسلة من المفارقات الكوميدية مع عائلة خطيبته.

وُلدت كيتي فوتساكي في أبريل عام 1927 بمدينة الإسكندرية لأسرة من أصول يونانية، وبدأت مسيرتها بتعلم الرقص الشرقي قبل أن تتجه إلى السينما، حيث قدمت نحو 69 فيلمًا خلال أقل من عشرين عامًا.

