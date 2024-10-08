بـ "اتنين قهوة".. مرام علي تشارك في الدراما المصرية لأول مرة

الوكيل الإخباري- تستعد الفنانة السورية مرام علي لخوض أولى تجاربها في عالم الدراما المصرية من خلال مسلسل جديد يحمل عنوان "اتنين قهوة".

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وذكرت وسائل إعلام أن مرام بدأت تصوير دورها في المسلسل بالتعاون مع الفنان أحمد فهمي.

والعمل من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج عصام نصار.



وتواصل مرام تصوير مشاهدها في النسخة المعربة من المسلسل التركي "امرأة"، حيث ستشارك في البطولة مع الفنان اللبناني نيقولا معوض.



ومن المقرر أن يُعرض المسلسل، الذي يتألف من 90 حلقة، على شاشة MBC خلال الخريف.