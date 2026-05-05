الثلاثاء 2026-05-05 02:34 م

بقرار جديد عن عمله في الدراما.. عمرو سعد يفاجئ محبيه!

عمرو سعد
عمرو سعد
 
الثلاثاء، 05-05-2026 12:03 م
الوكيل الإخباري-   بعد إعلان الفنان عمرو سعد، عقب انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني، قراره الابتعاد عن دراما رمضان في الموسم المقبل، فاجأ جمهوره بحديثه عن بحثه عن شركة إنتاج لتقديم عمل جديد في الفترة القادمة، مشيرًا في بيان إلى أنه سيحسم كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة.اضافة اعلان


لكن المفاجأة الأبرز جاءت مع تعاقده رسميًا على مسلسل جديد بعنوان "من أول وجديد"، من إنتاج تامر مرسي، إلا أنه لن يُعرض ضمن موسم رمضان، إذ ينتمي إلى الأعمال القصيرة المؤلفة من 10 حلقات، والمقرر طرحه عبر إحدى المنصات الرقمية.

يُذكر أن عمرو سعد كان قد لفت الأنظار بقوة في رمضان الماضي من خلال مسلسل "إفراج"، من إخراج أحمد خالد موسى، والذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتدور أحداث العمل حول شخصية "عباس الريس"، الذي يخرج من السجن بعد 15 عامًا من العزلة، ليجد نفسه مثقلًا بظلال جريمة قتل زوجته التي طاردته طويلًا. وبين رغبة الانتقام والشعور بالذنب، يخوض رحلة قاسية بحثًا عن التكفير والحصول على ما يشبه "صك الغفران".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية وفاة وثلاث إصابات بحادث سير عنيف على طريق اربد - صورة

الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها

أخبار محلية الملك يزور محافظة الزرقاء ويطلع على مشروع المدينة الصناعية فيها

خالد جاسم .. رحلة القطري إلى قلوب الأردنيين التي انطلقت من آسيا 2023

ترند خالد جاسم .. رحلة القطري إلى قلوب الأردنيين التي انطلقت من آسيا 2023

ب

أخبار محلية الحديد مديراً للمركز الاعلامي في أمانة عمان الكبرى بالإضافة لوظيفته

صورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

خاص بالوكيل أطباء البورد الأجنبي يشكون قيود معادلة الشهادات في وزارة الصحة

جثة بالقرب من الدوار السادس .. وبيان أمني

أخبار محلية جثة بالقرب من الدوار السادس .. وبيان أمني

مادة غذائية يمكنها إبطاء تطور مرض الرعاش

طب وصحة مادة غذائية يمكنها إبطاء تطور مرض الرعاش

ل

أخبار محلية الملك يهنئ علي الزيدي هاتفيا بتكليفه بتشكيل الحكومة العراقية



 
 






الأكثر مشاهدة

 