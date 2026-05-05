بقرار جديد عن عمله في الدراما.. عمرو سعد يفاجئ محبيه!

الوكيل الإخباري- بعد إعلان الفنان عمرو سعد، عقب انتهاء الموسم الدرامي الرمضاني، قراره الابتعاد عن دراما رمضان في الموسم المقبل، فاجأ جمهوره بحديثه عن بحثه عن شركة إنتاج لتقديم عمل جديد في الفترة القادمة، مشيرًا في بيان إلى أنه سيحسم كافة التفاصيل خلال الفترة القريبة المقبلة. اضافة اعلان





لكن المفاجأة الأبرز جاءت مع تعاقده رسميًا على مسلسل جديد بعنوان "من أول وجديد"، من إنتاج تامر مرسي، إلا أنه لن يُعرض ضمن موسم رمضان، إذ ينتمي إلى الأعمال القصيرة المؤلفة من 10 حلقات، والمقرر طرحه عبر إحدى المنصات الرقمية.



يُذكر أن عمرو سعد كان قد لفت الأنظار بقوة في رمضان الماضي من خلال مسلسل "إفراج"، من إخراج أحمد خالد موسى، والذي حقق نسب مشاهدة مرتفعة وتفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.



وتدور أحداث العمل حول شخصية "عباس الريس"، الذي يخرج من السجن بعد 15 عامًا من العزلة، ليجد نفسه مثقلًا بظلال جريمة قتل زوجته التي طاردته طويلًا. وبين رغبة الانتقام والشعور بالذنب، يخوض رحلة قاسية بحثًا عن التكفير والحصول على ما يشبه "صك الغفران".





