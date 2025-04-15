الثلاثاء 2025-04-15 09:16 ص
 

بكاء وتأثر أحمد زاهر في عقد قران ابنته - فيديو

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أحمد زاهر وابنته ليلى
 
الثلاثاء، 15-04-2025 09:00 ص

الوكيل الإخباري-  شهد مساء الإثنين 14 إبريل، عقد قران الفنانة ليلى أحمد زاهر على المنتج والمطرب هشام جمال، في حفل بسيط أقيم بأحد الأماكن الراقية في القاهرة، وسط حضور نخبة من الأهل والأصدقاء، وكان من أبرز الحضور الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي.

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ووثق الفنان محمد جمعة لحظة مؤثرة أثناء عقد القران، حيث لم يتمالك الفنان أحمد زاهر دموعه تأثرًا بزواج ابنته الكبرى.


وتعود بداية قصة الحب بين ليلى وهشام إلى ما بعد تعاونهما الفني، وتحديدًا عقب رحلة إلى لبنان جمعتهما مع العائلتين، حيث تطورت العلاقة من صداقة إلى ارتباط عاطفي. وأكد الطرفان أن علاقتهما كانت مبنية على الاحترام والدعم المتبادل، قبل أن تتحول إلى حب حقيقي تُوج بالزواج.

 

 

 

 سيدتي

 
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