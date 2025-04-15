بكاء وتأثر أحمد زاهر في عقد قران ابنته - فيديو

ووثق الفنان محمد جمعة لحظة مؤثرة أثناء عقد القران، حيث لم يتمالك الفنان أحمد زاهر دموعه تأثرًا بزواج ابنته الكبرى.
وتعود بداية قصة الحب بين ليلى وهشام إلى ما بعد تعاونهما الفني، وتحديدًا عقب رحلة إلى لبنان جمعتهما مع العائلتين، حيث تطورت العلاقة من صداقة إلى ارتباط عاطفي. وأكد الطرفان أن علاقتهما كانت مبنية على الاحترام والدعم المتبادل، قبل أن تتحول إلى حب حقيقي تُوج بالزواج.
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