بيان شديد اللهجة صادر عن عائلة الراحل عبدالحليم حافظ

واشتهر الفنان المصري الراحل بلقب العندليب، ويطلق عليه أحيانًا العندليب الأسمر، فيما يدعي البلوغر المصري بأنه شبيه الراحل ضمن موجة "أشباه" تجتاح وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، وتطال مجالات مختلفة على رأسها مشاهير الرياضة والفن. ويقدّم البلوغر نفسه على أنه "العندليب الأبيض"، وهو ما اعتبرته أسرة الفنان الراحل تشهيرًا بشخصه وإساءة لروحه.
ونشر محمد شبانة، ابن شقيقة العندليب الأسمر، بيان الأسرة على حسابه بمنصة فيسبوك، والذي حذرت فيه من تناول سيرة الفنان دون الرجوع إليها، كما حذرت من التعامل مع البلوغر المدعو "العندليب الأبيض".
وجاء في البيان: "أسرة الفنان عبد الحليم حافظ، العندليب، تتخذ الإجراءات ضد هذا المدعي بأنه العندليب الأبيض. وكلفت المستشار ياسر قنطوش باتخاذ الإجراءات القانونية ضده كونه يتعمد تشويه صورة واسم الفنان الراحل وتاريخه العريق".
وواصل البيان: "تحذر أسرة الفنان الراحل من استخدام اسم أو صورة الفنان الراحل بأي شكل من الأشكال دون الرجوع للأسرة".
ودعت الأسرة "الصحفيين إلى عدم استضافة هذا المدعي في برامج أو لقاءات صحفية، وعدم الربط بينه وبين الفنان الكبير عبد الحليم. وإلا سنضطر، آسفين، إلى اتخاذ إجراءات قانونية، وخالص احترامنا وتقديرنا لجميع الصحفيين المحترمين"، وفق البيان.
