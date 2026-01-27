الثلاثاء 2026-01-27 02:14 م

بيان لنقابة المهن الموسيقية حول صحة عادل إمام

الوكيل الإخباري-   تصدر اسم الفنان المصري عادل إمام محركات البحث خلال الساعات الماضية، إثر انتشار شائعات على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتعرضه لأزمة صحية استدعت نقله إلى المستشفى.

وفي تصريح عاجل، نفى أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، صحة هذه الأنباء، مؤكّدًا أن "الزعيم يتمتع بصحة جيدة"، ويقضي وقته حاليًّا بين أولاده وأحفاده في منزله، بعيدًا عن الأضواء.

وشدّد زكي على أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، داعيًا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات. كما حذّر من أن نشر أخبار كاذبة قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.

من جانبه، كشف المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، عن تفاصيل جديدة بشأن والده، موضحًا أن حب الجمهور لـ"الزعيم" لا يزال قويًّا، رغم ابتعاده عن النشاط الفني المباشر في الفترة الأخيرة.

 
 


