بيان لنقابة المهن الموسيقية حول صحة عادل إمام

وشدّد زكي على أن الأخبار المتداولة لا أساس لها من الصحة، داعيًا وسائل الإعلام ورواد منصات التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والمصداقية قبل نشر أي معلومات. كما حذّر من أن نشر أخبار كاذبة قد يعرّض مرتكبيه للمساءلة القانونية.
من جانبه، كشف المخرج رامي إمام، نجل الفنان عادل إمام، عن تفاصيل جديدة بشأن والده، موضحًا أن حب الجمهور لـ"الزعيم" لا يزال قويًّا، رغم ابتعاده عن النشاط الفني المباشر في الفترة الأخيرة.
