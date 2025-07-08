بيسان إسماعيل تحسم الجدل بشأن انفصالها من محمود ماهر

بيسان إسماعيل عن إنفصالها : " الدنيي قسمة ونصيب".
وأعلنت بيسان اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 خبر الانفصال، في بوست مؤثر عبر ستوري حسابها الخاص على إنستغرام، بدأته بآية قرآنية : “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ”.
ثم تابعت: “شو بدنا نعمل؟ الدنيي كلو نصيب. بتمنى ما حدا يحكم لا عليي ولا عليه، بالعكس، نحنا منعز بعض وفي بينا خبز وملح. دعولي وإن شاء الله كلو لخير، بحبكن كتير.
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