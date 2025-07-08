الثلاثاء 2025-07-08 01:43 ص
 

بيسان إسماعيل تحسم الجدل بشأن انفصالها من محمود ماهر

بيسان اسماعيل ومحمود ماهر
بيسان اسماعيل ومحمود ماهر
 
الثلاثاء، 08-07-2025 12:18 ص

الوكيل الإخباري-   بعد أيام من التكهنات التي شغلت مواقع التواصل الإجتماعي، حسم الثنائي بيسان إسماعيل ومحمود ماهر الجدل بإعلان إنفصالهما الرسمي، وذلك في منشورات متبادلة عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.

بيسان إسماعيل عن إنفصالها : " الدنيي قسمة ونصيب".

اضافة اعلان


وأعلنت بيسان اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 خبر الانفصال، في بوست مؤثر عبر ستوري حسابها الخاص على إنستغرام، بدأته بآية قرآنية : “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ”.

 

أضافت: “مسا الخير، الدنيي قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبه. أنا كتير بحب وبعز محمود، بس اتفقنا نحنا التنين إنو ننفصل. محمود إنسان بجنن ووقف معي وقفات كتير.”

ثم تابعت: “شو بدنا نعمل؟ الدنيي كلو نصيب. بتمنى ما حدا يحكم لا عليي ولا عليه، بالعكس، نحنا منعز بعض وفي بينا خبز وملح. دعولي وإن شاء الله كلو لخير، بحبكن كتير.

 

ET

 
 
gnews

أحدث الأخبار

نتنياهو

فلسطين إطلاع نتنياهو على تفاصيل عملية المقاومة خلال وجوده بالبيت الأبيض

تكساس

عربي ودولي حصيلة فيضانات تكساس تتجاوز 90 قتيلا بينهم 27 في منطقة التخييم

القسام

فلسطين القسام للإسرائيليين: سندك هيبة جيشكم

غزة

فلسطين اليونيسف: كل دقيقة مهمة لإنقاذ الأرواح بقطاع غزة

ارشيفية

فلسطين صفارات الإنذار تدوي مجددا في غلاف غزة

غزة

فلسطين مقتل 5 جنود إسرائيليين في كمين شمال قطاع غزة

ارشيفية

فلسطين إصابات خطيرة بين جنود الاحتلال في شمال غزة

ارشيفية

الطقس تفاصيل حالة الطقس في الأردن الثلاثاء



 
 





الأكثر مشاهدة