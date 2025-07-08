بيسان إسماعيل تحسم الجدل بشأن انفصالها من محمود ماهر

الوكيل الإخباري- بعد أيام من التكهنات التي شغلت مواقع التواصل الإجتماعي، حسم الثنائي بيسان إسماعيل ومحمود ماهر الجدل بإعلان إنفصالهما الرسمي، وذلك في منشورات متبادلة عبر حساباتهما على السوشيال ميديا.



بيسان إسماعيل عن إنفصالها : " الدنيي قسمة ونصيب".

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وأعلنت بيسان اليوم الإثنين 7 يوليو 2025 خبر الانفصال، في بوست مؤثر عبر ستوري حسابها الخاص على إنستغرام، بدأته بآية قرآنية : “وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ”.

أضافت: “مسا الخير، الدنيي قسمة ونصيب وما حدا بياخد غير نصيبه. أنا كتير بحب وبعز محمود، بس اتفقنا نحنا التنين إنو ننفصل. محمود إنسان بجنن ووقف معي وقفات كتير.”



ثم تابعت: “شو بدنا نعمل؟ الدنيي كلو نصيب. بتمنى ما حدا يحكم لا عليي ولا عليه، بالعكس، نحنا منعز بعض وفي بينا خبز وملح. دعولي وإن شاء الله كلو لخير، بحبكن كتير.