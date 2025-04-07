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بينهم أصالة والمهندس.. 4 نجوم يجتمعون في ألبوم جديد

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أصالة نصري
 
الإثنين، 07-04-2025 01:28 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة روتانا للصوتيات عن إطلاق ألبومها الغنائي الجديد بعنوان "فيصليات"، الذي يضم مجموعة من أشهر الفنانين العرب. وكشفت الشركة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام عن تفاصيل الألبوم قائلة: "ألبوم فيصليات، مع نخبة من الفنانين للشاعر الأمير فيصل بن تركي.. قريباً".

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يضم الألبوم العديد من الأسماء اللامعة في الساحة الفنية، أبرزها الفنانة السورية أصالة نصري، والفنان العراقي السعودي ماجد المهندس، والفنان السعودي راشد الفارس، بالإضافة إلى الفنانة التونسية أميمة طالب.


من المقرر أن يتم طرح الألبوم على منصات الموسيقى الرقمية مثل "يوتيوب"، "يانغو بلاي"، "أنغامي"، و"سبوتيفاي".


وكانت أصالة نصري قد طرحت مؤخراً أغنيتها "بعض الأحيان"، التي تعد آخر أعمالها، وهي من كلمات الأمير فيصل بن تركي بن ناصر، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع زيد نديم.

 

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