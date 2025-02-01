تأجيل دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي بعد مطالبتها بتعويض مالي ضخم

الوكيل الإخباري- قررت المحكمة الاقتصادية في القاهرة تأجيل أولى جلسات محاكمة المخرج محمد سامي في القضية التي رفعتها ضده الفنانة عفاف شعيب بتهمة السب والقذف والتشهير إلى 5 فبراير المقبل.

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تعود القضية إلى تصريحات أدلى بها محمد سامي في برنامج تلفزيوني، حيث تحدث عن خلافه مع عفاف شعيب الذي يعود إلى 14 عاماً، وتجدد مؤخرًا بسبب حديثه الإعلامي الأخير عنها.



في المقابلة، قال سامي إن عفاف شعيب اتهمته بإجبارها على تصوير مشهد في مسلسل "آدم" رغم معاناتها من آلام الظهر، وهو ما أدى إلى تدهور حالتها الصحية. وردّ سامي على هذه الاتهامات مؤكداً احترامه لها، لكنه نفى صحة أقوالها.



في المقابل، اعتبرت عفاف شعيب تصريحات سامي إساءة لسمعتها، مما دفعها للجوء للقضاء وطلب تعويض مدني قدره 5 ملايين جنيه جراء الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها.