تامر حسني يدرس العودة إلى الدراما في رمضان 2027

10:08 ص

الوكيل الإخباري- عاد اسم الفنان المصري تامر حسني إلى دائرة الاهتمام مع انتشار التكهنات حول إمكانية مشاركته في موسم دراما رمضان 2027، بعد غياب سنوات عن الشاشة الصغيرة. اضافة اعلان





وبحسب مصادر نقل عنها موقع "فوشيا"، فإن تامر حسني لا يمانع العودة إلى الدراما، لكنه لم يحسم قراره بعد، إذ يبحث عن عمل استثنائي بفكرة جديدة وشخصية مختلفة تناسب مسيرته الفنية.



وأشارت مصادر فنية إلى أن الفنان لم يوقع أي عقود أو يستقر على سيناريو محدد حتى الآن، موضحة أن تركيزه خلال السنوات الماضية كان على السينما التي حققت أعماله فيها نجاحًا جماهيريًا، مع بقاء فكرة العودة للدراما مطروحة حال توفر المشروع المناسب.







