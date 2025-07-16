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تامر حسني يصدر ألبوم "لينا معاد" بعد أيام من التأجيل

قثلي
تامر حسني
 
الأربعاء، 16-07-2025 10:13 ص

الوكيل الإخباري-  أطلق الفنان المصري تامر حسني ألبومه الجديد بعنوان "لينا معاد"، الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على يوتيوب وعدد من منصات الموسيقى، بعد تأجيلٍ قصير في موعد الإصدار.

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الألبوم، الذي يضم 13 أغنية، يأتي بالتعاون مع شركة الإنتاج العالمية "Warner Music"، ويحمل نفس اسم أغنيته الرئيسية "لينا معاد"، التي كتبها ولحّنها تامر بمشاركة شريف مكاوي.


ومن أبرز مفاجآت الألبوم ديو غنائي يجمعه مع الفنان محمد منير بعنوان "الذوق العالي"، من كلمات تامر حسين وألحان الراحل محمد رحيم.


كما تولّى تامر إخراج 5 فيديو كليبات من الألبوم، وهي:
"لينا معاد"، "الاحتياج وحش"، "الأنوثة الطاغية"، "حبك لو غلطة"، و"الذوق العالي"، بالإضافة إلى كتابته وتلحينه لعدد من أغاني الألبوم بنفسه.

 

CNN 

 
 
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