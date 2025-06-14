تامر حسني يكشف آخر التطورات الصحية لابنه "آدم"

الوكيل الإخباري- وجه الفنان المصري تامر حسني خلال حفله الأخير في الكويت، رسالة شكر مؤثرة لجمهوره، بعد تحسن الحالة الصحية لابنه آدم، الذي كان قد تعرض لوعكة صحية خطيرة في الأيام الماضية.

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وقال تامر على المسرح: "بشكر كل حد فيكوا اطمن على ابني ودعا له.. ربنا يحفظكم كلكم يا رب"، في لحظة إنسانية تفاعل معها الحضور بحرارة.



وكان حسني قد طمأن جمهوره عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، معلنًا استقرار حالة ابنه بعد خضوعه لعمليتين جراحيتين إثر انفجار الزائدة الدودية، وخروجه من العناية المركزة. وقال:

"الحمد لله الوضع مستقر بعد العملية الثانية، وخرج من العناية المركزة بفضل الله ثم دعواتكم، اللي لو عشت أشكركم عمري كله مش هوفي حقكم".



كما وجّه تامر نصيحة لمتابعيه، محذرًا من تجاهل أعراض الزائدة الدودية، مؤكدًا أهمية التدخل الطبي المبكر لتجنب المضاعفات.