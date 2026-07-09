تامر عاشور يقترب من طرح ألبومه الجديد في صيف 2026

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الوكيل الإخباري- يواصل الفنان المصري تامر عاشور تحضيراته النهائية لألبومه الغنائي الجديد، المقرر طرحه خلال صيف 2026، حيث انتهى من تسجيل نحو 90% من الأغنيات ويعمل حالياً على اللمسات الأخيرة. اضافة اعلان





ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الرومانسية والدرامية والإيقاعية، مع تعاونات مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، ولم يُعلن بعد عن اسمه النهائي.



ومن المقرر أن تكون أغنية "آسف" أولى مفاجآت الألبوم، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي، فيما يواصل عاشور نشاطه الفني عبر الحفلات استعداداً لطرح العمل الجديد.





