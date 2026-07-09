تامر عاشور يقترب من طرح ألبومه الجديد في صيف 2026

ويضم الألبوم مجموعة من الأغنيات الرومانسية والدرامية والإيقاعية، مع تعاونات مع عدد من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الوطن العربي، ولم يُعلن بعد عن اسمه النهائي.
ومن المقرر أن تكون أغنية "آسف" أولى مفاجآت الألبوم، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمدي، وتوزيع أسامة الهندي، فيما يواصل عاشور نشاطه الفني عبر الحفلات استعداداً لطرح العمل الجديد.
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