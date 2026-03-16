تحضيراً لرمضان 2027.. نجوم يتعاقدون على مسلسلات جديدة

الوكيل الإخباري- على الرغم من أن السباق الرمضاني لعام 2026 لم ينته بعد، بل أنه وصل لأوج مراحله، ويشهد حالياً صراعاً صعباً بين النجوم لاحتلال المراكز الأولى بقائمة الأعلى مشاهدة، إلا أن هناك عدد من أبطال المسلسلات الدرامية، قد حجزوا أماكنهم في السباق الرمضاني القادم، ووقعوا عقود أعمالهم الجديدة مع شركات الإنتاج الفني.



البداية مع الفنانة مي عمر حيث كشف مصدر مقرب منها في تصريحات خاصة لـ"العربية نت"، أنها تعاقدت على بطولة مسلسل جديد يوم الرابع من شهر رمضان الجاري، حيث تلقت عرضاً من إحدى شركات الإنتاج والتقت بممثلي تلك الشركة داخل لوكيشن تصوير مسلسل "الست موناليزا" نظراً لضيق الوقت وانشغالها بالتصوير، واتفقت معهم على العمل الجديد، ووقعته بالفعل بالرغم من أنه لا يوجد سيناريو جاهز للمسلسل، وأن التعاقد هو مجرد اتفاق على انتاج مسلسل درامي جديد للعرض في شهر رمضان المقبل.

أما الفنان عمرو سعد فتعاقد هو الآخر على بطولة مسلسل درامي جديد، وذلك بعد النجاح الذي حققه مسلسل "إفراج"، حيث التقى مؤخراً بأحد المنتجين الكبار، ووضعا الملامح الأولية للعمل الجديد الذي يجمعهما سوياً في شهر رمضان المقبل.



وجاء تعاقد عمرو سعد، بعد إعلانه اعتزال الدراما التلفزيونية، حيث كان قد أعلن ذلك القرار قبل انطلاق المارثون الرمضاني، إلا أنه سرعان ما تراجع عنه بعد جلسات عديدة جمعته ببعض صناع الدراما والذين اقنعوه بالعدول عن قراره.