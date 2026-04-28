تدهور الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم

الوكيل الإخباري- أفادت منى أبو سديرة، زوجة الفنان سامي عبد الحليم، بأن الوضع الصحي لزوجها لا يزال في مرحلة حرجة ودقيقة، مؤكدة غياب أي مؤشرات تحسن حتى اللحظة، رغم الرعاية الطبية المكثفة التي يتلقاها في أحد المستشفيات المصرية.

وأوضحت منى أبو سديرة، في تصريحات للصحافة ، أن الأطباء يواصلون العمل بأقصى طاقاتهم للتعامل مع تطورات الحالة الصحية لزوجها، إلا أن الاستجابة للعلاج ما زالت محدودة للغاية.



وعبّرت زوجة الفنان عن أملها في تحسن حالته، مطالبة الجمهور بالدعاء له، مؤكدة أن الدعم المعنوي يمثل عنصرًا مهمًا في مثل هذه الأزمات.



ودعت منى، في رسالة مؤثرة عبر حسابها على فيسبوك، الله أن يمنّ على زوجها بالشفاء العاجل، في كلمات لامست مشاعر المتابعين وأثارت تعاطفًا واسعًا.

ويأتي هذا التدهور في الحالة الصحية للفنان سامي عبد الحليم بعد نحو أسبوعين فقط من إعلان زوجته دخوله مجددًا إلى العناية المركزة في 14 أبريل الجاري، وهو ما أعاد تسليط الضوء على حالته الصحية، وأثار موجة اهتمام واسعة نظرًا لتاريخه الفني والأكاديمي.