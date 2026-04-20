تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للفنانة حياة الفهد

الوكيل الإخباري- أعلن الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي، يوم الأحد، عن تدهور مفاجئ في الحالة الصحية للنجمة حياة الفهد، ما استدعى إدخالها إلى العناية المركزة.



وقد أثار الخبر تفاعلًا واسعًا في الوسطين الفني والجماهيري، حيث عبّر العديد من النجوم والجمهور عن قلقهم، متمنّين لها الشفاء العاجل والتعافي السريع.

