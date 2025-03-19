تصاعد الأحداث في الحلقة الثالثة من مسلسل 'لام شمسية'

الوكيل الإخباري- تتسارع وتيرة الأحداث في الحلقة الثالثة من مسلسل "لام شمسية"، حيث تتشابك الخطوط الدرامية وتتعمق الأزمات. تبدأ الحلقة بعرض طارق (أحمد السعدني) على النيابة، حيث يتم تجديد حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات. وفي نفس السياق، يتوجه وكيل النائب العام إلى عرض الطفل يوسف على الطب الشرعي بعد تقديم نيللي (أمينة خليل) بلاغًا ضد وسام (محمد شاهين) بتهمة هتك العرض، ولكن يوسف يرفض التحدث عن ما حدث معه.

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على صعيد آخر، تتصاعد الأزمات داخل عائلة وسام، حيث تغضب والدته (صفاء الطوخي) وتوافق على منح نيللي إجازة لمدة شهر، ولكنها تهددها بإخبار والدة يوسف بأنها ستأخذ ابنها منها، وهو ما يحدث فعلاً. يظهر على يوسف أعراض العزلة والغضب، ويتعرض للفصل من المدرسة لمدة أسبوع بعد مشاجرة مع زميله.



شخصية رباب (يسرا اللوزي) تبدأ في الكشف عن جوانب غامضة من حياتها تدريجيًا، حيث يتبين أنها تتناول أدوية نفسية، وتكشف لطبيبها النفسي عن رغبتها في الهروب مع ابنتها زينة قبل أن يستفيق وسام من غيبوبته. بينما تحاول زينة معرفة الحقيقة حول ما حدث لوالدها، إذ اكتشفت أن والدتها وجدتها أخفتا عنها العديد من التفاصيل المهمة.