تصاعد الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي: بين الخيانات والمفاجآت

في سياق آخر، يواصل شمس وفاطمة البحث عن صبحي غنيم الذي يحتفظ بالساعة. ويُفاجأ شمس بعرض زواج من هالة بسبب مرض والدها، ليوافق مضطراً على الزواج ولكن بشروط. كما تعترف فاطمة بحبها لشمس في مشهد عاطفي.
الأحداث تزداد توترًا مع اقتحام شمس لحفل زفاف صبحي، حيث ينجح في استعادة الساعة، لكن يُكتشف أمره ويجد نفسه محاصرًا.
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