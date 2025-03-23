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تصاعد الأحداث في الحلقة السابعة من مسلسل الغاوي: بين الخيانات والمفاجآت

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مسلسل الغاوي
 
الأحد، 23-03-2025 12:45 م

الوكيل الإخباري-   في الحلقة السابعة من مسلسل "الغاوي"، تتصاعد التوترات مع شمس الذي يجد نفسه محاصرًا بين مكائد عديدة وزواج مفاجئ. تبدأ الحلقة باسترجاع شمس لذكرياته مع الملاكمة، حيث دخل عالم القتال بعد دفاعه عن حماماته. كما يتلقى مكالمة من الخواجة الذي يعترف له بمعرفته بحبه للحمام، ليؤكد شمس أنه سيستعيد الساعة الثمينة بغض النظر عن الثمن.

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في سياق آخر، يواصل شمس وفاطمة البحث عن صبحي غنيم الذي يحتفظ بالساعة. ويُفاجأ شمس بعرض زواج من هالة بسبب مرض والدها، ليوافق مضطراً على الزواج ولكن بشروط. كما تعترف فاطمة بحبها لشمس في مشهد عاطفي.


الأحداث تزداد توترًا مع اقتحام شمس لحفل زفاف صبحي، حيث ينجح في استعادة الساعة، لكن يُكتشف أمره ويجد نفسه محاصرًا.

 

et بالعربي 



 
 
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