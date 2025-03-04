تطورات الحالة الصحية لمحمد حماقي بعد خضوعه لجراحة عاجلة

وكشف مصدر مقرب من حماقي، في تصريحات، أن هناك بعض المعلومات المغلوطة حول خضوع حماقي لجراحة في القلب، مؤكدا أن هذه مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأن الجراحة تعالج فتقا بمنطقة البطن، وتتطلب تركيب شبكة بجدار البطن بعد الجراحة.
وأضاف المصدر أن الجراحة تمت الأحد الماضي، إلا أن المطرب مازال يرقد داخل إحدى الغرف بالمستشفى وفقاً لتعليمات الأطباء، على أن يغادرها خلال الساعات القليلة القادمة.
وأوضح المصدر أن الحالة الصحية لحماقي مستقرة بشكل كبير، مؤكدا أنه سوف يقضي فترة من النقاهة على أن يعود لاستئناف نشاطه الفني عقب إجازة عيد الفطر المقبل.
حماقي خضع لجراحتين بالقلب
وتابع المصدر أن الفنان حماقي تعرض لأزمتين بالقلب خلال السنوات الماضية، حيث أصيب بجلطة عام 2011، وخضع لعملية قسطرة وتركيب دعامتين، إلا أنه تعرض لأزمة قلبية مرة أخرى في عام 2013 وخضع أيضا لتدخل جراحي بسيط، موضحا أنه لذلك السبب ربط البعض بين دخول حماقي المستشفى، وبين الأزمات القلبية التي تعرض لها الفنان مؤخراً.
أعمال حماقي
يذكر أن الفنان حماقي ظهر خلال شهر رمضان الجاري من خلال أحد الإعلانات التجارية، وشاركه في تقديم الإعلان مطرب الراب، ويجز، كما أحيا حماقي حفلا غنائيا ضخما في أبو ظبي خلال الفترة الماضية وحضرها جمهور ضخم.
وطرح حماقي مؤخرا 3 أغان جديدة عبر قناته الرسمية على موقع "يوتيوب"، وهي: "شاغل عيون الناس" من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وجيتار مصطفى أصلان، وأغنية "بناقص" من كلمات شهدان فهمي، وألحان أحمد صلاح حسني وتوزيع موسيقي فهد إبراهيم، وأغنية "صدمة" من كلمات مصطفى حسن وتوزيع توما وجيتار مصطفى أصلان.
وحققت أغنية حماقي "واكلة الجو" حوالي مليوني مشاهدة منذ عرضها على المنصات الإلكترونية.
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