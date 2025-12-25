الخميس 2025-12-25 09:59 ص

تطورات الحالة الصحية لمحمد منير عقب تعرضه لوعكة صحية جديدة

محمد منير
الخميس، 25-12-2025

الوكيل الإخباري-   تعرض الفنان المصري محمد منير لأزمة صحية مفاجئة استدعت نقله إلى مستشفى بالقاهرة، بعد شعوره بإجهاد شديد ونزلة معوية مصحوبة بضيق في التنفس. وخضع منير للفحوصات والعلاج تحت إشراف فريق طبي متخصص، وأكد الأطباء تحسن حالته، ليغادر المستشفى ويستكمل فترة الراحة في منزله.

ويستعد منير لإحياء حفل جماهيري ضخم في دبي يوم 17 يناير 2026 مع النجم الشاب ويجز، بعد نجاح تعاونهما في أغنية "كلام فرسان"، وسط ترقب كبير من الجمهور لمشاركة جيلين موسيقيين في تجربة فنية جديدة.

 

