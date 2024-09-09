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تطورات الحالة الصحية لمحمد منير

محمد منير
محمد منير
الإثنين، 09-09-2024 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   انتشرت شائعات خلال الساعات الماضية حول الحالة الصحية للفنان المصري محمد منير، المُلقب بـ "الكينج"، وموقف أعماله الفنية خلال الفترة المقبلة.

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وكشف مصدر مُقرب من منير، في حديث خاص لـ "24"، الأحد، أن "الكينج" أوقف جميع حفلاته وأعماله الفنية لسوء وضعه الصحي مؤخرًا، وبطلب من الأطباء خوفًا من تراجع حالته، فضلاً عن استعداده للسفر في رحلة علاج منتصف هذا الأسبوع.


وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن منير يُعاني من وعكة صحية منذ يوليو (تموز) الماضي، فقد على إثرها الوعي ونُقل إلى المستشفى، قبل أن تتحسن صحته نسبيًا ويجري فحوصات وأشعة، إلا أن حالته لم تشهد استقرارًا، خاصة في النصف الثاني من أغسطس (آب) الماضي.


ولفت المصدر إلى أن منير سيسافر إلى أوروبا في رحلة علاج قد تستغرق أسبوعين، يُجري خلالها قسطرة وفحوصات شاملة، جراء مُعاناته من أمراض الكبد.


يُشار إلى أن آخر حفلات منير كانت في افتتاح الدورة الثانية من مهرجان العلمين، حيث أحيا حفله يوم 12 يوليو (تموز) الماضي بباقة من أنجح أعماله، التي تفاعل معها الجمهور، ومنها "يونس" و"افتح عيونك".


وكان منير قد خرج في فيديو مصور رفقة طبيبه الخاص الدكتور نور الدين عبد الرحيم، أستاذ الأشعة التداخلية في جامعة فرانكفورت، نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، في 24 أغسطس (آب) الماضي، حيث أشاد بالأخير وطمأن الجمهور على حالته الصحية.

 
gnews

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