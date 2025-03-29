تطورات مثيرة في الحلقة الأخيرة من تحت سابع أرض

في جانب آخر من الحلقة، انقلبت الأوضاع بشكل مفاجئ بعد فشل محاولة اغتيال العجان. أدى هذا إلى اندلاع صراع جديد حيث اقتحم العجان منزل راما، مما أسفر عن مقتلها بطريقة مروعة وسقوط جثتها أمام موسى في مشهد صادم.
الحلقة لم تخلُ من الصراعات العاطفية أيضًا، حيث واجه أنس العجان مشاعر متضاربة تجاه ليلاس، ولكن والده رفض العلاقة بشدة بسبب مرضه، مما يضيف تعقيدًا آخر في تطور الأحداث.
كل هذه التطورات تثير الترقب حول مصير موسى في الحلقة الأخيرة من المسلسل، خاصة بعد تزايد المشاكل التي وقع فيها.
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