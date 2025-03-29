تطورات مثيرة في الحلقة الأخيرة من تحت سابع أرض

الوكيل الإخباري- في الحلقة 29 من مسلسل تحت سابع أرض، شهدت الأحداث تصاعدًا دراميًا مكثفًا حيث تمكن المقدم موسى من الإيقاع بالعميد غسان في مكيدة محكمة. فقد نجح موسى في إجبار غسان على الاعتراف بقتل مهيب، وذلك عبر سلسلة من المناورات والمكائد التي ساعد فيها سمير. الاعتراف شكل نقطة تحول كبرى في الأحداث، إذ أسفر عن مسامحة رنا لشقيقها موسى بعد أن كانت تعتقد أنه مسؤول عن انتحار مهيب.

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في جانب آخر من الحلقة، انقلبت الأوضاع بشكل مفاجئ بعد فشل محاولة اغتيال العجان. أدى هذا إلى اندلاع صراع جديد حيث اقتحم العجان منزل راما، مما أسفر عن مقتلها بطريقة مروعة وسقوط جثتها أمام موسى في مشهد صادم.



الحلقة لم تخلُ من الصراعات العاطفية أيضًا، حيث واجه أنس العجان مشاعر متضاربة تجاه ليلاس، ولكن والده رفض العلاقة بشدة بسبب مرضه، مما يضيف تعقيدًا آخر في تطور الأحداث.



كل هذه التطورات تثير الترقب حول مصير موسى في الحلقة الأخيرة من المسلسل، خاصة بعد تزايد المشاكل التي وقع فيها.

ET بالعربي