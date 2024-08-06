تعاون يجمع رحمة رياض بـ لعبة "PUBG".. وهكذا ستظهر!

الوكيل الإخباري- فاجأت الفنانة العراقية، رحمة رياض، جمهورها بعد إعلانها عن تعاون يجمعها مع لعبة "PUBG Mobile"، من خلال تقديم أغنية خاصة باللعبة، بالإضافة إلى ظهورها بشخصية "حورية البحر".



ونشرت ببجي الشرق الأوسط مقطع فيديو للإعلان عن تعاونها مع رحمة رياض، وعلقت: "حورية البحر رحمة رياض تصل إلى ببجي موبايل بأغنيتها الجديدة #أني_أساسية، قريبًا".



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وتحتوي الحزمة الجديدة التي تحمل اسم رحمة رياض على مجموعة من الأزياء والمعدات، ويمكن للمتابعين فتح الصندوق الخاص بالفنانة لاكتشاف الأزياء والملحقات الخاصة بها.



وتتضمن اللعبة أغنية خاصة بالفنانة تؤديها رحمة رياض، لتكون بذلك النجمة العربية الأولى التي تضع صوتها على أغنية خاصة بلعبة PUBG."