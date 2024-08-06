تعاون يجمع رحمة رياض بـ لعبة "PUBG".. وهكذا ستظهر!

وتحتوي الحزمة الجديدة التي تحمل اسم رحمة رياض على مجموعة من الأزياء والمعدات، ويمكن للمتابعين فتح الصندوق الخاص بالفنانة لاكتشاف الأزياء والملحقات الخاصة بها.
وتتضمن اللعبة أغنية خاصة بالفنانة تؤديها رحمة رياض، لتكون بذلك النجمة العربية الأولى التي تضع صوتها على أغنية خاصة بلعبة PUBG."
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