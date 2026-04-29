تعرّض إعلامية مصرية شهيرة لحادث سير مروع - صورة

الأربعاء 2026-04-29 12:01 م

نُقلت إلى المستشفى.. تعرّض إعلامية شهيرة لحادث سير مروع
تعبيرية
 
الأربعاء، 29-04-2026 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   تعرّضت الإعلامية المصرية بسمة وهبة لحادث سير استدعى دخولها إلى المستشفى وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة قبل أن يتم الاطمئنان إلى حالتها الصحية وتعود إلى منزلها.
 
وفي التفاصيل، تبين أثناء مرور وهبة بالسيارة في "محور 36 يوليو" فوجئت بسيارة يقودها سائقها بسرعة عالية محاولة تخطيها فاصطدم بها، ما تسبب في اختلال عجلة القيادة من سائق سيارة الإعلامية واصطدامه بالسيارة الثانية. 

وأشار سائق وهبة إلى ان سائق السيارة الهاربة توقف في البداية، لكن عند رؤيته الحادث فر هاربًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

Image1_4202629103044292616496.jpg 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات والحلول المالية والرقمية

أخبار الشركات بنك الإسكان يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لشركات التكنولوجيا المالية ومقدمي الخدمات والحلول المالية والرقمية

ب

أخبار محلية ولي العهد يلقي كلمة خلال رعايته حفل تخريج الدفعة الأولى من المكلفين بخدمة العلم

خ

عربي ودولي إعلام إسرائيلي: نتنياهو يغادر جلسة محاكمته لعقد اجتماع أمني

مجلس الذهب العالمي يكشف تداعيات توترات المنطقة على الأسواق

أسواق ومال مجلس الذهب العالمي يكشف تداعيات توترات المنطقة على الأسواق

ل

عربي ودولي القضاء الإسرائيلي يرفض طلبا لنتنياهو

ل

أسواق ومال كازاخستان: لا نفكر في الانسحاب من "أوبك+"

طب وصحة ما تأثير التهابات الفم على القلب؟

البيت الأبيض: ترامب الأجدر بجائزة الفيفا للسلام على الإطلاق

عربي ودولي البيت الأبيض: ترامب الأجدر بجائزة الفيفا للسلام على الإطلاق



 
 






الأكثر مشاهدة

 