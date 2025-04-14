تعرّض لهجوم كبيرٍ... محمد رمضان بإطلالة أثارت غضب الجمهور - فيديو

الوكيل الإخباري- أثار الفنان المصري محمد رمضان موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي عقب مشاركته في مهرجان "كوتشيلا فالي" الموسيقي بولاية كاليفورنيا الأميركية، بإطلالة وصفت بأنها "غريبة" و"غير مألوفة".

اضافة اعلان



بدأ رمضان حفله بعبارته الشهيرة: "ثقة في الله رقم 1، وثقة في الله نجاح، مصر"، وسط تفاعل من الجمهور، كما لف نفسه بعلم مصر خلال أدائه لعدد من أغانيه.



لكن اللافت كان ظهوره بزي اعتبره البعض "مشابهاً لبدلة رقص"، مكون من توب ذهبي، وبنطلون أسود، ووشاح يحمل رسماً لمفتاح الحياة الفرعوني، ما أثار موجة من الانتقادات الحادة.



ورأى عدد كبير من المتابعين أن الإطلالة لا تتناسب مع "الذوق العام" أو "الرجال"، وفق تعبيرهم، وطالبوا بضرورة اتخاذ موقف ضده بسبب ما وصفوه بـ"مخالفة العادات والتقاليد".



يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها محمد رمضان الجدل بسبب إطلالاته أو تصريحاته، حيث اعتاد أن يكون محور نقاش على السوشيال ميديا عقب كل ظهور جماهيري.

View this post on Instagram A post shared by Elie Merheb (@_eliemerheb)