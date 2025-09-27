تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد الحادث المروري

وعلى إثر الحادث، تم نقل السقا إلى أحد المستشفيات حيث تبين إصابته بكسر في أحد الضلوع، وهو ما استدعى إبقاءه تحت الرعاية الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية مصرية.
ولفت إلى أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة بحجر كبير كان على الطريق، ما ألحق بها أضرارًا مادية فقط .
وأضاف حسن أن السقا توجه للطبيب لإجراء فحوصات احترازية للاطمئنان، ثم عاد إلى منزله مباشرة دون الحاجة إلى المكوث في المستشفى.
