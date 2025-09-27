السبت 2025-09-27 10:37 م
 

تفاصيل الحالة الصحية لأحمد السقا بعد الحادث المروري

أحمد السقا
أحمد السقا
 
السبت، 27-09-2025 08:40 م

الوكيل الإخباري-   تعرض الفنان أحمد السقا لحادث سير خلال توجهه إلى مدينة الإسكندرية لحضور عرض مسرحي مخصص لدعم جيل جديد من الشباب.

وعلى إثر الحادث، تم نقل السقا إلى أحد المستشفيات حيث تبين إصابته بكسر في أحد الضلوع، وهو ما استدعى إبقاءه تحت الرعاية الطبية للاطمئنان على حالته الصحية، وذلك وفقًا لوسائل إعلام محلية مصرية.

 

في المقابل، أوضح محمد حسن، مدير أعمال الفنان أحمد السقا، في تصريحات اعلامية  أن السقا لم يتعرض لأي إصابات جسدية سواء جروح أو كسور، مؤكدًا أن حالته الصحية جيدة تمامًا.


ولفت إلى أن الحادث وقع نتيجة اصطدام السيارة بحجر كبير كان على الطريق، ما ألحق بها أضرارًا مادية فقط .


وأضاف حسن أن السقا توجه للطبيب لإجراء فحوصات احترازية للاطمئنان، ثم عاد إلى منزله مباشرة دون الحاجة إلى المكوث في المستشفى.

 

وأوضح أن الحادث وقع بعد صلاة الجمعة، حيث كان السقا برفقة سائقه في طريق عودتهما من المسجد القريب من منزله. وخلال المرور بأحد الشوارع، اصطدمت السيارة بصبة خرسانية يبرز منها سيخ حديد لم يكن مرئيًا بوضوح، ما أدى إلى تلف في السيارة، دون أن يتعرض السقا أو سائقه لأي إصابات. 

 
 
