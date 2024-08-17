تفاعل واسع مع ظهور كندة علوش بعد أزمتها مع السرطان

الوكيل الإخباري- تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الظهور الثاني للفنانة السورية كندة علوش، منذ أن أعلنت في 23 يونيو (حزيران) الماضي عن إصابتها بسرطان الثدي. فقد شاركت الفنانة جمهورها بفيديو جديد عبر "إنستغرام".



وحظي الفيديو الذي نشرته علوش بتداول واسع من محبي النجمة، حيث أرفقوه بتعليقات تعبر عن سعادتهم برؤيتها تتمتع بصحة جيدة، إذ بدت بصحة جيدة ووجه مشرق حسب تعبيرهم. وتفاعلت متابعة عبر المنشور على "إنستغرام" وتمنت لها الشفاء، قائلة: "ربي يشافيك ويعافيك ويخليك لجوزك ولأولادك".