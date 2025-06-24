تفتيش منزل شاروخان يثير جدلاً واسعاً في الهند

وانتقد وزير الشؤون الثقافية في ولاية ماهاراشترا، آشيش شيلار، ما وصفه بـ"الإجراء غير المبرر"، مؤكداً ضرورة حماية الشخصيات العامة من المضايقات بناءً على شكاوى عشوائية.
وجاء التفتيش بعد تلقي شكوى، حيث تفقّد المسؤولون العقار بمشاركة بلدية مومباي. وأكد فريق شاروخان امتلاكهم جميع التصاريح، مع الاستعداد لتقديم الوثائق المطلوبة.
وطالبت حكومة الولاية إدارة الغابات بتوضيحات إضافية، وسط تصاعد الجدل حول استهداف المشاهير بأساليب بيروقراطية.
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