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تفتيش منزل شاروخان يثير جدلاً واسعاً في الهند

ثب
شاروخان
 
الثلاثاء، 24-06-2025 11:39 ص

الوكيل الإخباري-   أثار تفتيش منزل النجم الهندي شاروخان في مومباي موجة غضب سياسي وإعلامي، بعد أن زار مسؤولون من إدارة الغابات قصره الشهير "مانات" للتحقيق في شكوى تتعلق بأعمال تجديد.

وانتقد وزير الشؤون الثقافية في ولاية ماهاراشترا، آشيش شيلار، ما وصفه بـ"الإجراء غير المبرر"، مؤكداً ضرورة حماية الشخصيات العامة من المضايقات بناءً على شكاوى عشوائية.

وجاء التفتيش بعد تلقي شكوى، حيث تفقّد المسؤولون العقار بمشاركة بلدية مومباي. وأكد فريق شاروخان امتلاكهم جميع التصاريح، مع الاستعداد لتقديم الوثائق المطلوبة.

وطالبت حكومة الولاية إدارة الغابات بتوضيحات إضافية، وسط تصاعد الجدل حول استهداف المشاهير بأساليب بيروقراطية.

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