الأحد 2026-03-08 02:35 م

تنسيقات مكتبية لرمضان مستوحاة من موضة 2026

تعبيرية
 
الأحد، 08-03-2026 01:41 م
الوكيل الإخباري-   خلال شهر رمضان، تميل كثير من النساء إلى اعتماد إطلالات محتشمة تتماشى مع أجواء الشهر الكريم، خاصة في بيئة العمل. فالإطلالة اليومية تصبح انعكاسًا لروح هادئة ومتوازنة تجمع بين الأناقة والبساطة في الوقت نفسه.اضافة اعلان


كيف تجمعين بين الاحتشام والعصرية في المكتب؟
قد يكون من الصعب أحيانًا إيجاد خيارات تجمع بين الاحتشام والراحة ومواكبة صيحات الموضة في آن واحد. لذلك إليكِ مجموعة أفكار لإطلالات أنيقة ومحتشمة تناسب أجواء العمل خلال شهر رمضان، وتمنحك مظهرًا مرتبًا وعصريًا دون مجهود.

1- طقم موحد بلون هادئ
اختاري طقمًا بلون موحد بقصّة شبه رسمية، ويفضل أن يكون بدرجة هادئة تتناسب مع أجواء الصباح وروح رمضان. يُعد الأبيض أو الأسود من الخيارات العملية التي يسهل تنسيقها بطرق مختلفة. ويمكن إكمال الإطلالة بحذاء باليرينا بلون محايد للحصول على مظهر أنيق ومريح خلال يوم العمل.

2- القميص الرسمي بأسلوب مختلف
القميص الكلاسيكي باللون الأبيض أو الأزرق من القطع الأساسية في خزانة أي امرأة. يمكن تنسيقه مع توب بياقة عالية لإطلالة أكثر دفئًا، ثم إضافة تنورة ميدي بتصميم لافت مثل القصة غير المتناسقة لمنح الإطلالة طابعًا عصريًا. ويمكن استكمالها ببوت طويل لمظهر أكثر أناقة أو بحذاء باليرينا لأسلوب عملي ومريح.

3- الفستان الرسمي مع جاكيت
تعد الأطقم النسائية المؤلفة من فستان مع جاكيت أو معطف من أبرز الصيحات الرائجة في عام 2026. اختاري فستانًا أنيقًا مع جاكيت، وأضيفي قميصًا أبيض تحته لإضفاء طابع رسمي. وللمسة عصرية مميزة، يمكن اعتماد ربطة عنق بأسلوب ناعم، مع حذاء بكعب بسيط للحفاظ على توازن الإطلالة.

4- القمصان الطويلة
برزت التصاميم المحتشمة بقوة في عالم الموضة، خاصة خلال المواسم الباردة. ويمكن اعتماد قميص طويل أو بلوزة فضفاضة بقصّة انسيابية لتكون القطعة الأساسية في الإطلالة. يكفي تنسيقها مع بنطال رسمي بسيط وحذاء كلاسيكي للحصول على مظهر أنيق ومرتب يواكب صيحات الموسم.

5- الفساتين الفضفاضة
يمكن استلهام إطلالات محتشمة وأنيقة من أسلوب كيت ميدلتون، من خلال اعتماد فستان طويل وانسيابي بلون هادئ مثل البيج، مع حزام يبرز الخصر بأسلوب ناعم. ويمكن إكمال الإطلالة بمعطف طويل يضفي لمسة من الفخامة، مع حذاء بكعب بسيط باللون نفسه.
 
 


