 
الخميس 2024-12-05 03:13 م
 

توم كروز أحدث نجوم أفلام الرعب.. «Deeper» فيلمه المنتظر

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تعبيرية
الخميس، 05-12-2024 02:45 م

الوكيل الإخباري-  يبدو أن النجاح الكبير والاستثنائي، الذي يحققه النجم العالمي توم كروز، في سلسلة أفلام «المهمة المستحيلة»، دفع المخرج الشهير، دوج ليمان، إلى استثمار جرأة كروز، وتفكيره الدائم في تقديم أعمال سينمائية مختلفة في أفكارها، واختياره لبطولة فيلمه الجديد «Deeper»، الذي يعد أحد الأفلام الخارقة للطبيعة.

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وفي تصريحات صحافية للمخرج دوج ليمان، على هامش عرض فيلمه الوثائقي الأخير «Gaucho Gaucho» بمدينة نيويورك، كشف عن مشروعه السينمائي الجديد، بالتعاون مع توم كروز، مبدياً حماسته لتقديم فيلم رعب، ومبيناً أن التحضير للفيلم قائم في استديوهات «Warner Bros».

 

 ومن المقرر أن تدور أحداث فيلم «Deeper» حول رائد فضاء، يواجه قوة مرعبة أثناء غوصه في أعماق خندق لم يُستَكشف من قبل، وبحسب التقرير الصحافي فإن مشروع إعداد الفيلم قيد التطوير منذ عام تقريباً، ووصل إلى مراحله الأخيرة.


ولا يعد التعاون بين توم كروز والمخرج دوج ليمان جديداً، فسبق أن قدما معاً فيلمين سينمائيين، حصدا نجاحاً كبيراً، هما: «Edge of Tomorrow»، و«American Made»، كما يخططان لتقديم فيلم آخر، يجري التحضير له كذلك، بالتعاون مع وكالة «ناسا»، وسيتم تصويره في الفضاء الخارجي.

 

زهرة الخليج 

 
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