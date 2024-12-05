توم كروز أحدث نجوم أفلام الرعب.. «Deeper» فيلمه المنتظر

وفي تصريحات صحافية للمخرج دوج ليمان، على هامش عرض فيلمه الوثائقي الأخير «Gaucho Gaucho» بمدينة نيويورك، كشف عن مشروعه السينمائي الجديد، بالتعاون مع توم كروز، مبدياً حماسته لتقديم فيلم رعب، ومبيناً أن التحضير للفيلم قائم في استديوهات «Warner Bros».
ولا يعد التعاون بين توم كروز والمخرج دوج ليمان جديداً، فسبق أن قدما معاً فيلمين سينمائيين، حصدا نجاحاً كبيراً، هما: «Edge of Tomorrow»، و«American Made»، كما يخططان لتقديم فيلم آخر، يجري التحضير له كذلك، بالتعاون مع وكالة «ناسا»، وسيتم تصويره في الفضاء الخارجي.
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