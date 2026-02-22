تيم حسن يشعل مواقع التواصل بشخصية "جابر"

01:13 م

الوكيل الإخباري- تصدر الفنان تيم حسن الترند، على منصات التواصل الاجتماعي، بسبب شخصية "زابر" التي يؤديها في مسلسل "مولانا" والذي يعرض على الشاشات خلال الموسم الرمضاني. اضافة اعلان





واشعل تيم حسن مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب اسم الشخصية في هذا المسلسل، حيث يظهر حجم معاناته مع حرف الجيم، إذ يستبدله بحرف الزين، فيتحوّل اسم "جابر" إلى "زابر".



من جهته، أشاد الفنان قصي خولي بأداء تيم حسن في المسلسل، على منصة "انستغرام"، وهنأه على شخصية "جابر".



وعلق قصي خولي على اداء تيم حسن في المسلسل، متبعاَ اسلوبه، وقال " لما تيم بـ زيب ايفيه.. زديد ويوزع.. ترندات زديدة.. بـمولانا جابر هي انتو غيروها إذا بدكن".









