جاستن بيبر يحيي ذكرى نجل نورا رحال باستخدام موسيقاه

ونشر بيبر عبر حسابه على إنستغرام فيديو ترويجياً لنظارات SKYLRK Speed Demon، مرفقاً بموسيقى الراحل أليكس، ما أثار تفاعلاً واسعاً واعتبره الجمهور تكريمًا لموهبته بعد رحيله المبكر.
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