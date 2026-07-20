جاستن بيبر يحيي ذكرى نجل نورا رحال باستخدام موسيقاه

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الوكيل الإخباري- أعاد النجم العالمي جاستن بيبر اسم الموسيقي الشاب الراحل ألكسندروس أبوستولوبولوس (أليكس)، نجل الفنانة السورية نورا رحال، إلى الواجهة بعد استخدام مقطع موسيقي من تأليفه في إعلان ترويجي لعلامته التجارية للنظارات SKYLRK. اضافة اعلان





ونشر بيبر عبر حسابه على إنستغرام فيديو ترويجياً لنظارات SKYLRK Speed Demon، مرفقاً بموسيقى الراحل أليكس، ما أثار تفاعلاً واسعاً واعتبره الجمهور تكريمًا لموهبته بعد رحيله المبكر.





