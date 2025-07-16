جدل في عزاء شقيق زياد برجي بسبب تفاعل رحمة رياض مع دانييلا رحمة (فيديو)

الوكيل الإخباري- قدّم الفنان السوري ناصيف زيتون واجب العزاء لزميله زياد برجي بوفاة شقيقه، وذلك برفقة زوجته الممثلة دانييلا رحمة، حيث ظهرا معًا في صالة العزاء التي شهدت أيضًا حضور عدد من الفنانين، من بينهم النجمة العراقية رحمة رياض.

اضافة اعلان



وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه دانييلا وهي تجلس إلى جانب رحمة رياض، التي بدت وكأنها تتجاهلها، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين وتكهنات حول وجود توتر أو خلاف بين الفنانتين.

View this post on Instagram A post shared by One TV (@onetvlebanon)