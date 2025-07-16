جدل في عزاء شقيق زياد برجي بسبب تفاعل رحمة رياض مع دانييلا رحمة (فيديو)

وانتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديو تظهر فيه دانييلا وهي تجلس إلى جانب رحمة رياض، التي بدت وكأنها تتجاهلها، ما أثار جدلًا واسعًا بين المتابعين وتكهنات حول وجود توتر أو خلاف بين الفنانتين.
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