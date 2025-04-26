جديد سلاف فواخرجي.. إليكم ما كشفه مصدر مقرب منها

الوكيل الإخباري- كشف مصدر مقرّب من الفنانة السورية سلاف فواخرجي عن نيتها الاستقرار في مصر بشكل دائم، وذلك بعد قرار نقابة الفنانين السوريين بشطب عضويتها. وأكد المصدر لقناة "العربية" أن فواخرجي لقيت دعماً كبيراً من عدد من نجوم الفن المصري، مما شجّعها على اتخاذ هذه الخطوة.

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كما تعمل سلاف حالياً على الحصول على تصريح لمزاولة المهنة من نقابة المهن التمثيلية المصرية، لتمهيد الطريق أمام مشاركتها في الأعمال الدرامية المقبلة، خاصة بعد تلقيها عروضاً من عدد من المنتجين المصريين الراغبين في التعاون معها.



يُذكر أن سلاف حققت حضوراً فنياً مميزاً في مصر من خلال مشاركاتها السابقة، وتنضم بذلك إلى قائمة من النجوم السوريين الذين اتخذوا من القاهرة مقراً فنياً لهم. ورغم أن عدداً من زملائها السوريين عبّروا عن دعمهم لها، إلا أنهم فضلوا عدم الإعلان عن ذلك نظراً لارتباطهم بمشاريع فنية داخل سوريا قد تتأثر بهذا الموقف.