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جورج وسوف يحيي أول حفل له في إسطنبول ويوثق الأجواء - فيديو

يصش
جورج وسوف
 
الخميس، 02-07-2026 11:35 ص

الوكيل الإخباري-   أحيا الفنان السوري جورج وسوف أول حفل له في إسطنبول وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل لافت من الجاليات العربية والجمهور التركي.

ونشر وسوف مقطع فيديو على إنستغرام يوثّق أجواء الحفل، الذي شهد تنظيمًا مميزًا وقدّم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه مثل: كلام الناس وطبيب جراح وحلف القمر.

وحظي الحفل بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وسط إشادة بأدائه وحضوره الفني.

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