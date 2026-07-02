جورج وسوف يحيي أول حفل له في إسطنبول ويوثق الأجواء - فيديو

ونشر وسوف مقطع فيديو على إنستغرام يوثّق أجواء الحفل، الذي شهد تنظيمًا مميزًا وقدّم خلاله مجموعة من أشهر أغانيه مثل: كلام الناس وطبيب جراح وحلف القمر.
وحظي الحفل بتفاعل واسع على مواقع التواصل، وسط إشادة بأدائه وحضوره الفني.
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