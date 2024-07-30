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جورج وسوف يطرح 'رقصة إسباني' باللهجة المصرية - فيديو

جورج وسوف
جورج وسوف
الثلاثاء، 30-07-2024 02:18 م

 

 الوكيل الإخباري - طرح الفنان جورج وسوف أحدث أعماله الغنائية التي حملت عنوان "رقصة أسباني" على طريقة الفيديو كليب باللهجة المصرية.

والأغنية التي تتناسب مع الأجواء الصيفية من كلمات ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع موسيقي باسم رزق، ومن إخراج جاد شويري.

 

ولاقت الأغنية تفاعلاً واسعاً حيث سجّلت مشاهدات عالية عبر مختلف المنصات، مع مئات التعليقات التي تشيد بالعمل، ومن ضمنها "بعد كل هالسنين لسا عم تطرب الأجيال كلها يا أبو وديع.. أسطورتنا بكل ما تحمل الكلمة من معنى".

 

 

 

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