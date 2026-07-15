حريق خلال تصوير فيديو كليب جديد لفنانة لبنانية - فيديو

الوكيل الإخباري- نشر الصحافي إيلي مرعب مقطعًا مصورًا من كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "حديث البلد" للفنانة اللبنانية مادلين مطر، وكشف عن اندلاع حريق أثناء التصوير.



اضافة اعلان



احتراق الفنانة pic.twitter.com/bWsvVkHhRr حصريا #ايلي_مرعب احتراق الفنانة #مادلين_مطر في كواليس تصوير فيديو كليبها الجديد #حديث_البلد July 13, 2026