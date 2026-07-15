حريق خلال تصوير فيديو كليب جديد لفنانة لبنانية - فيديو

حصريا #ايلي_مرعب — Elie Merheb (@_ElieMerheb) July 13, 2026
احتراق الفنانة #مادلين_مطر في كواليس تصوير فيديو كليبها الجديد #حديث_البلد pic.twitter.com/bWsvVkHhRr
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