حسام حبيب يدخل على خط أزمة رامي عياش وشيرين

الوكيل الإخباري- دخل الفنان المصري حسام حبيب على خط الجدل المثار حول تصريحات الفنان اللبناني رامي عياش، التي وصف فيها لقاءه مع شيرين عبد الوهاب في برنامج «شيري ستوديو» قبل نحو 8 أعوام بأنه «الأبشع» في مسيرته الفنية.

وطالب حسام حبيب، في تصريحات صحفية، رامي عياش بإعادة الأجر الذي تقاضاه مقابل ظهوره في البرنامج قبل توجيه أي انتقادات لشيرين عبد الوهاب، معتبرًا أن الهجوم غير مبرر.



وكان رامي عياش قد أوضح في تصريحات تلفزيونية أن أجواء الحلقة شابها الارتباك وغياب التحضير، مشيرًا إلى توقف التصوير عدة مرات بسبب غياب شيرين عن الاستوديو، ما جعله يتمنى حذف الحلقة، مع تأكيده عدم وجود أي خلاف شخصي معها.



من جهتها، ردّت الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة، مُعدة الحلقة، مؤكدة أن رواية عياش لا تمثل سوى جزء ضئيل من الحقيقة، مشيرة إلى وجود تجاوزات تنظيمية أثرت على سير التصوير، ومبررة تدخلها لكشف بعض التفاصيل بعد تصاعد الهجوم على عياش عبر مواقع التواصل.



ويأتي الجدل في وقت تتواصل فيه الأزمات المحيطة بشيرين عبد الوهاب، وسط ترقب جماهيري لعودتها الفنية وتجاوزها لتلك المرحلة.