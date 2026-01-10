السبت 2026-01-10 10:10 ص

حسام حبيب يدخل على خط أزمة رامي عياش وشيرين

للل
حسام حبيب
 
السبت، 10-01-2026 10:00 ص

الوكيل الإخباري-   دخل الفنان المصري حسام حبيب على خط الجدل المثار حول تصريحات الفنان اللبناني رامي عياش، التي وصف فيها لقاءه مع شيرين عبد الوهاب في برنامج «شيري ستوديو» قبل نحو 8 أعوام بأنه «الأبشع» في مسيرته الفنية.

اضافة اعلان


وطالب حسام حبيب، في تصريحات صحفية، رامي عياش بإعادة الأجر الذي تقاضاه مقابل ظهوره في البرنامج قبل توجيه أي انتقادات لشيرين عبد الوهاب، معتبرًا أن الهجوم غير مبرر.


وكان رامي عياش قد أوضح في تصريحات تلفزيونية أن أجواء الحلقة شابها الارتباك وغياب التحضير، مشيرًا إلى توقف التصوير عدة مرات بسبب غياب شيرين عن الاستوديو، ما جعله يتمنى حذف الحلقة، مع تأكيده عدم وجود أي خلاف شخصي معها.


من جهتها، ردّت الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة، مُعدة الحلقة، مؤكدة أن رواية عياش لا تمثل سوى جزء ضئيل من الحقيقة، مشيرة إلى وجود تجاوزات تنظيمية أثرت على سير التصوير، ومبررة تدخلها لكشف بعض التفاصيل بعد تصاعد الهجوم على عياش عبر مواقع التواصل.


ويأتي الجدل في وقت تتواصل فيه الأزمات المحيطة بشيرين عبد الوهاب، وسط ترقب جماهيري لعودتها الفنية وتجاوزها لتلك المرحلة.

 

 ارم نيوز

 
 


gnews

أحدث الأخبار

للل

فن ومشاهير حسام حبيب يدخل على خط أزمة رامي عياش وشيرين

بلللل

منوعات رونالدو يعرض قصر الأحلام للبيع فجأة.. ما السبب؟

زار رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف الحنيطي، الجمعة، شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش" (TUSAŞ)، وشركة الصناعات الدفاعية "روكيتسان" (ROKETSAN)، حيث اطّلع على أبرز برامج الشرك

أخبار محلية الحنيطي يبحث مع رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التركي التعاون في مجال الصناعات الدفاعية

ل

منوعات كيت ميدلتون تحتفل بعيد ميلادها الـ 44 بفيديو مؤثر

نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مساء الجمعة المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس بارِك

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث مع المبعوث الأميركي إلى سوريا التطورات في حلب ودعم الانسحاب السلمي لقسد

5

منوعات شاب أمريكي يخفي في منزله 100 جمجمة وعظام بشرية

ر

منوعات سلوك صادم.. لماذا تأكل بعض الحيوانات صغارها؟

وفيات السبت 10-1-2026

الوفيات وفيات السبت 10-1-2026



 






الأكثر مشاهدة