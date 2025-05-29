حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتهما الثانية (صورة)

ونشر الرداد الخبر عبر حسابه على إنستغرام، قائلاً:
«لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... الحمد لله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية، وارزق الناس جميعاً».
المنشور حظي بتفاعل واسع من المتابعين والفنانين الذين قدّموا التهاني للثنائي على المولودة الجديدة.
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