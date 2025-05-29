الخميس 2025-05-29 10:27 ص
 

حسن الرداد وإيمي سمير غانم يرزقان بمولودتهما الثانية (صورة)

قلق
حسن الرداد و إيمي غانم
 
الخميس، 29-05-2025 09:56 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان حسن الرداد ولادة طفلته الثانية من زوجته الفنانة إيمي سمير غانم، كاشفاً عن اختيار اسم "فادية" للمولودة، تيمناً بوالدته الراحلة التي كان يرتبط بها ارتباطاً وثيقاً.

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ونشر الرداد الخبر عبر حسابه على إنستغرام، قائلاً:
«لِّلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ... الحمد لله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد، اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية، وارزق الناس جميعاً».


المنشور حظي بتفاعل واسع من المتابعين والفنانين الذين قدّموا التهاني للثنائي على المولودة الجديدة.


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الوطن 

 

 
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