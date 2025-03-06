 
الخميس 2025-03-06 02:18 م
 

حفل الأوسكار يسجل أعلى نسبة مشاهدة في 5 سنوات

تغتغغت
حفل الأوسكار
 
الخميس، 06-03-2025 12:32 م

الوكيل الإخباري-   شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ97 زيادة ملحوظة في عدد المشاهدين، حيث وصل إلى 19.7 مليون شخص، وهو أكبر عدد من المشاهدين منذ 5 سنوات، وفقاً لما نشرته شبكة "إيه بي سي". هذا الارتفاع جاء بفضل نجاح فيلم "أنورا" الذي فاز بخمس جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم، بالإضافة إلى فوز أفلام أخرى حققت نجاحاً كبيراً مثل "أوبنهايمر" و"باربي".

اضافة اعلان


يعد هذا الرقم أقل من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 1998 عندما بلغ عدد المشاهدين 55 مليون شخص، بعد فوز فيلم "تيتانيك" بالعديد من الجوائز. ولكن مع مرور السنوات، انخفض عدد المشاهدين، وبلغ أدنى مستوياته في عام 2021 بسبب جائحة كورونا، حيث شاهد الحفل 9.85 مليون شخص.

 

24

 
 
gnews

أحدث الأخبار

بر

منوعات مدير مدرسة في بريطانيا يحظر المرايا في الحمام..لهذا السبب

تجمع مياه الأمطار

الطقس الارصاد : امطار غزيرة وتحذير من السيول في هذه المناطق - فيديو

ربي

منوعات بيع لوحة نادرة لبانكسي بـ5.3 مليون دولار في مزاد سوذبيز

دائرة الإفتاء العام

أخبار محلية الإفتاء تعلن بدء حملة "وقفية خير الأردن" اليوم الخميس

تعبيرية

فيديو الوكيل الحالة الصحية للطالب الذي تعرض للحرق في الرصيفة

ل

فن ومشاهير "أشغال شقة جدًا" الحلقة السادسة: رحلة بحرية تتحول إلى مطاردة و مناورة انتقامية

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

بلا

فن ومشاهير تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة من "إش إش" وانتقام البطلة يبدأ



 
 



 

الأكثر مشاهدة