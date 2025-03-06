حفل الأوسكار يسجل أعلى نسبة مشاهدة في 5 سنوات

يعد هذا الرقم أقل من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 1998 عندما بلغ عدد المشاهدين 55 مليون شخص، بعد فوز فيلم "تيتانيك" بالعديد من الجوائز. ولكن مع مرور السنوات، انخفض عدد المشاهدين، وبلغ أدنى مستوياته في عام 2021 بسبب جائحة كورونا، حيث شاهد الحفل 9.85 مليون شخص.
-
أخبار متعلقة
-
"أشغال شقة جدًا" الحلقة السادسة: رحلة بحرية تتحول إلى مطاردة و مناورة انتقامية
-
تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة من "إش إش" وانتقام البطلة يبدأ
-
العتاولة 2: ظهور جومانا مراد وباسم سمرة يثيران تفاعلاً واسعاً
-
تصاعد الأحداث في الحلقة السادسة من "ولاد الشمس"
-
محمد رمضان يكشف لحظة درامية في 'مدفع رمضان' بعد اختفاء طفلة - فيديو
-
أحمد العوضي يرد على تصريحات رامز جلال ويكشف عن مفاجأة زواجه بعد رمضان
-
بعد 14 عاماً في المنفى .. تعيين الفنان مازن الناطور نقيبا للفنانين السوريين
-
محمد رمضان يفاجئ عامل نظافة بمكافأة مالية في برنامج "مدفع رمضان"-فيديو