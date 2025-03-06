حفل الأوسكار يسجل أعلى نسبة مشاهدة في 5 سنوات

الوكيل الإخباري- شهد حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ97 زيادة ملحوظة في عدد المشاهدين، حيث وصل إلى 19.7 مليون شخص، وهو أكبر عدد من المشاهدين منذ 5 سنوات، وفقاً لما نشرته شبكة "إيه بي سي". هذا الارتفاع جاء بفضل نجاح فيلم "أنورا" الذي فاز بخمس جوائز، من بينها جائزة أفضل فيلم، بالإضافة إلى فوز أفلام أخرى حققت نجاحاً كبيراً مثل "أوبنهايمر" و"باربي".

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يعد هذا الرقم أقل من الرقم القياسي الذي تم تسجيله في عام 1998 عندما بلغ عدد المشاهدين 55 مليون شخص، بعد فوز فيلم "تيتانيك" بالعديد من الجوائز. ولكن مع مرور السنوات، انخفض عدد المشاهدين، وبلغ أدنى مستوياته في عام 2021 بسبب جائحة كورونا، حيث شاهد الحفل 9.85 مليون شخص.