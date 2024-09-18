حقيقة تواجد شيرين عبدالوهاب في المستشفى

وفي ظل تأكيد عدد من وسائل الإعلام المصرية، خرج طبيب شيرين الخاص، الدكتور نبيل عبد المقصود، بتصريحات تلفزيونية نفى فيها كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، قائلاً: "هذا كلام كاذب، وليس له أساس من الصحة". كما نفى المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، تلك الشائعات، قائلاً: "الكلام المنتشر بشأن إجراء شيرين عملية غير صحيح بالمرة".
وبعد تزايد الشائعات، ردّت شيرين مؤكدة أنها في حالة جيدة، ولا صحة لما تردد حول تعرضها لوعكة صحية. أوضحت شيرين أنها كانت فقط في زيارة لصديقها الذي خضع لعملية جراحية، وأن الأخبار التي تتحدث عن حالتها الصحية لا تتجاوز كونها مجرد شائعات.
وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع استمرار طرح شيرين عبد الوهاب لأغاني ألبومها الجديد "بتمنى أنساك"، رغم الخلاف الدائر بينها وبين شركة روتانا، والذي تشهده أروقة المحاكم حتى الآن.
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