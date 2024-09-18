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حقيقة تواجد شيرين عبدالوهاب في المستشفى

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب
الأربعاء، 18-09-2024 02:31 م

الوكيل الإخباري-   ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بشائعات حول دخول الفنانة شيرين عبد الوهاب إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية، بعد عارض صحي مفاجئ.

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وفي ظل تأكيد عدد من وسائل الإعلام المصرية، خرج طبيب شيرين الخاص، الدكتور نبيل عبد المقصود، بتصريحات تلفزيونية نفى فيها كل ما يتم تداوله في هذا الشأن، قائلاً: "هذا كلام كاذب، وليس له أساس من الصحة". كما نفى المستشار ياسر قنطوش، محامي شيرين، تلك الشائعات، قائلاً: "الكلام المنتشر بشأن إجراء شيرين عملية غير صحيح بالمرة".


وبعد تزايد الشائعات، ردّت شيرين مؤكدة أنها في حالة جيدة، ولا صحة لما تردد حول تعرضها لوعكة صحية. أوضحت شيرين أنها كانت فقط في زيارة لصديقها الذي خضع لعملية جراحية، وأن الأخبار التي تتحدث عن حالتها الصحية لا تتجاوز كونها مجرد شائعات.


وجاءت هذه الأنباء بالتزامن مع استمرار طرح شيرين عبد الوهاب لأغاني ألبومها الجديد "بتمنى أنساك"، رغم الخلاف الدائر بينها وبين شركة روتانا، والذي تشهده أروقة المحاكم حتى الآن.

 

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