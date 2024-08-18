خالد الصاوي يرد على شائعة وفاته: "سمعت إني مت إمبارح"

وقال الصاوي، عبر فيديو نشره على حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، يوم السبت: "سمعت أنني متّ أمس، وتعرضت لنفس الشائعة حوالي 4 مرات على مدار 3 سنوات، وأحياناً قالوا إن أولادي ماتوا أيضاً، اللهم احفظنا طبعاً، لكنني لم أرزق بأطفال."
ووصف الصاوي مروجي الشائعات بـ "الكذابين"، الذين يمتلكون أجنداتهم الخاصة، لافتاً إلى أن شائعتهم تؤثر بشكل سلبي على أسرته.
ويستعد الصاوي لخوض أولى تجاربه في عالم الخيال العلمي من خلال فيلم "البحر الأسود"، الذي يجسد فيه دور شخص يُطارده ماضيه طوال الوقت، ويسعى إلى استرجاع ذكرياته من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تنتشر في مثل هذه الكوارث، لتلبي كل احتياجات المحاصرين داخل منازلهم.
وكانت آخر أعمال خالد الصاوي مسلسل "صدفة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، من بطولة ريهام حجاج، وعصام السقا، وميار الغيطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.
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