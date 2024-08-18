خالد الصاوي يرد على شائعة وفاته: "سمعت إني مت إمبارح"

الوكيل الإخباري- لاحقت شائعات الوفاة الفنان المصري خالد الصاوي، ما دعا لخروجه عن صمته لنفيها وطمأنة جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وقال الصاوي، عبر فيديو نشره على حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، يوم السبت: "سمعت أنني متّ أمس، وتعرضت لنفس الشائعة حوالي 4 مرات على مدار 3 سنوات، وأحياناً قالوا إن أولادي ماتوا أيضاً، اللهم احفظنا طبعاً، لكنني لم أرزق بأطفال."



ووصف الصاوي مروجي الشائعات بـ "الكذابين"، الذين يمتلكون أجنداتهم الخاصة، لافتاً إلى أن شائعتهم تؤثر بشكل سلبي على أسرته.



ويستعد الصاوي لخوض أولى تجاربه في عالم الخيال العلمي من خلال فيلم "البحر الأسود"، الذي يجسد فيه دور شخص يُطارده ماضيه طوال الوقت، ويسعى إلى استرجاع ذكرياته من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تنتشر في مثل هذه الكوارث، لتلبي كل احتياجات المحاصرين داخل منازلهم.



وكانت آخر أعمال خالد الصاوي مسلسل "صدفة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، من بطولة ريهام حجاج، وعصام السقا، وميار الغيطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

بـ #فيديو طريف.. #خالد_الصاوي ينفي شائعة وفاته، ويؤكد أن ليس لديه أبناء، معلقاً على الفيديو: "خالد مش نفر خالد خيال والخيال لا يموت"، وتفاعل معه متابعوه، متمنيين له دوام الصحة pic.twitter.com/1MYgArC8Wd August 17, 2024