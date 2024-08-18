 
الأحد 2024-08-18 01:16 م
 


خالد الصاوي يرد على شائعة وفاته: "سمعت إني مت إمبارح"

الفنان خالد صاوي
الفنان خالد الصاوي




 

الأحد، 18-08-2024 09:52 ص

الوكيل الإخباري-   لاحقت شائعات الوفاة الفنان المصري خالد الصاوي، ما دعا لخروجه عن صمته لنفيها وطمأنة جمهوره عبر منصات التواصل الاجتماعي.


وقال الصاوي، عبر فيديو نشره على حسابه الخاص بموقع "فيس بوك"، يوم السبت: "سمعت أنني متّ أمس، وتعرضت لنفس الشائعة حوالي 4 مرات على مدار 3 سنوات، وأحياناً قالوا إن أولادي ماتوا أيضاً، اللهم احفظنا طبعاً، لكنني لم أرزق بأطفال."


ووصف الصاوي مروجي الشائعات بـ "الكذابين"، الذين يمتلكون أجنداتهم الخاصة، لافتاً إلى أن شائعتهم تؤثر بشكل سلبي على أسرته.


ويستعد الصاوي لخوض أولى تجاربه في عالم الخيال العلمي من خلال فيلم "البحر الأسود"، الذي يجسد فيه دور شخص يُطارده ماضيه طوال الوقت، ويسعى إلى استرجاع ذكرياته من خلال التطبيقات الإلكترونية التي تنتشر في مثل هذه الكوارث، لتلبي كل احتياجات المحاصرين داخل منازلهم.


وكانت آخر أعمال خالد الصاوي مسلسل "صدفة"، الذي عُرض في رمضان الماضي، من بطولة ريهام حجاج، وعصام السقا، وميار الغيطي، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.

 

 

24

gnews

أحدث الأخبار

مستشفيات قطاع غزة

فلسطين مستشفيات قطاع غزة مهددة بالتوقف عن العمل

تعبيرية

عربي ودولي دوي انفجار عنيف في الجليل الغربي دون تفعيل صفارات الإنذار

خه

طب وصحة احذر أحد بدائل السكر يدمر الصحة!

OPPO

أخبار الشركات هاتف OPPO Reno12 F 5G: اختيارك الأول للهاتف الذكي بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ط

طب وصحة نصائح ذهبيّة لحماية العينين من الشّاشات الإلكترونيّة

تعبيرية

خاص بالوكيل العدل: تنفيذ 32 حالة رقابية بالسوار الإلكتروني خلال تموز الماضي

منصة ثريدز

تكنولوجيا خصائص جديدة في منصة "ثريدز" تنافس "إكس"

منهم النجم خالد صالح الذي غيّبه الموت عام 2014 بعد تدهور حالته الصحية بسبب التدخين

فن ومشاهير 8 نجوم دمّر التدخين صحتهم.. أحدهم شرب 120 سيجارة يومياً





 


 



الأكثر مشاهدة