خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)

الوكيل الإخباري- فاجأ أحد المعجبين الفنانة المصريّة أنغام، واقتحم المسرح خلال غنائها في باريس.



وقدّم المُعجب لأنغام العلم المصري، فعمدت إلى استقباله بحفاوة، ورفعت العلم وسط تصفيق الجمهور.

