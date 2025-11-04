خلال غنائها... مُعجب اقتحم حفل أنغام وهذا ما قدّمه لها (فيديو)

وقدّم المُعجب لأنغام العلم المصري، فعمدت إلى استقباله بحفاوة، ورفعت العلم وسط تصفيق الجمهور.
