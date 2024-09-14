دريد لحام ينضم إلى مسلسل "ليالي روكسي"

الوكيل الإخباري- انضم الممثل السوري دريد لحام إلى مسلسل "ليالي روكسي"، إلى جانب أيمن زيدان وسلاف فواخرجي، ومن المقرر أن يبدأ تصوير العمل هذا الشهر تمهيداً لعرضه في رمضان 2025.

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ولم يُعرف بعد دور لحام في المسلسل الذي تدور أحداثه في عام 1927، أثناء الاحتلال الفرنسي لسوريا. ويعد العمل أول تجربة للمخرج عبد العزيز في أعمال البيئة الشامية، حسبما ذكرت "شبكة أخبار الشام".

وستكون هذه المرة الثانية التي يجتمع فيها لحام بالمخرج محمد عبد العزيز، بعد أن قدما مسلسل "شارع شيكاغو" في عام 2020.



ويجمع المسلسل أيمن زيدان وسلاف فواخرجي للمرة الرابعة بينهما، بعد ثلاث أعمال سابقة، منها مسلسل "حرائر" الذي عُرض في عام 2015.